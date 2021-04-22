В Мавзолей Ленина закроют доступ с 23 апреля по 14 мая

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве из-за репетиций и проведения Парада Победы с 23 апреля по 14 мая будет закрыт доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Об этом сообщили в ФСО.

Минобороны ранее сообщило, что ночные репетиции парада пройдут в Москве 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - днем 7 мая.

Парад состоится 9 мая, иностранных гостей на него решили не приглашать, поскольку годовщина Победы - не юбилейная.

23 и 24 апреля военную технику, которая будет участвовать в параде, будут переводить из подмосковного Алабина на площадку на улице Нижние Мневники. В связи с этим в определенные часы в Москве будет ограничено движение транспорта.