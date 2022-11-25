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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Спикер парламента Киргизии предложил заменить советские названия районов Бишкека

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев предложил в срочном порядке переименовать районы Бишкека, убрав советские названия и заменив их названиями на киргизском языке. Он заявил об этом на съезде первого Народного Курултая.

"К сожалению, в нашей стране до сих пор много названий на других языках. Необходимо в срочном порядке дать им наименования на киргизском языке. Срочно нужно переименовать четыре района Бишкека", - сказал Шакиев.

Ранее это же предлагал депутат Бишкекского городского совета Таалайбек Усубалиев, говоря, что советские названия морально устарели. Он предложил переименовать Свердловский район Бишкека в честь Чингиза Айтматова или Манаса, Первомайский - в честь Турдакуна Усубалиева или Жусупа Абдрахманова, Октябрьский - в честь Байтика Баатыра или Суйменкула Чокморова, Ленинский - в честь Абсамата Масалиева или Исхака Раззакова.

Бишкек Киргизия Нурланбек Шакиев
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