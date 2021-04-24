Из-за непогоды на субботник в Москве выйдут только городские службы

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - С учетом погодных условий запланированный на общегородской субботник объем работ выполнят городские службы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что накануне в столицу пришел холодный фронт, в среднем выпало до 15 мм осадков. Интенсивный дождь сопровождался грозой и порывами ветра до 17 м/с.

По прогнозам, неблагоприятные погодные условия сохранятся и сегодня - до 18:00.

В связи с этим в субботу, 24 апреля, будут проводиться работы, которые могут быть выполнены в сложившихся погодных условиях. "При этом весь объем запланированных в рамках месячника благоустройства работ будет выполнен в установленные сроки", - подчеркивается в заявлении.

В мэрии напомнили, что традиционный месячник благоустройства стартовал в столице первого апреля.

"Уже завершили более 80% запланированных работ: за неполный месяц подготовили к открытию навигации столичные причалы и набережные, полностью расконсервировали фонтаны, промыли все инженерные сооружения и элементы дорожно-транспортной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

В 2020 году традиционные субботники в столице с участием жителей, намеченные на 11 и 25 апреля, были отменены из-за пандемии COVID-19.

По данным мэрии, в двух общегородских субботниках 2019 года приняло участие около 3 млн москвичей.