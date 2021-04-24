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Шквалистый ветер повалил за сутки в Москве почти 40 деревьев

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сильный ветер, порывы которого в Москве превышали 20 м/с, повалил в пятницу и ночь на субботу почти 40 деревьев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник агентства, из-за разгула стихии было повреждено около двух десятков автомобилей.

Источник сообщил, что упавшими деревьями были травмированы 13-летняя девочка и 40-летняя женщина, их госпитализировали. По его данным, жизни пострадавших ничто не угрожает, медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Собеседник агентства добавил, что упавшие деревья к утру субботы убраны с улично-дорожной сети Москвы, подтоплений городских территорий из-за сильного дождя не зафиксировано.

МоскваСубботник в Москве отменен из-за плохой погодыЧитать подробнее

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что традиционный общегородской субботник отменен из-за плохих погодных условий.

По оценке властей, общее количество выпавших осадков может составить до 60% от месячной нормы.

Москва

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