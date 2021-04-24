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Свыше трети месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, с полудня пятницы к утру субботы в Москве выпало 16 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"За неполные сутки в городе выпало более 35% месячной нормы осадков, эти данные получены в 6:00 субботы с опорной метеостанции на ВДНХ", - сказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков апреля для Москвы - 44 мм.

По прогнозам синоптиков, пасмурная и дождливая погода сохранится в Москве до утра воскресенья. На город суммарно выльется половина апрельской нормы осадков.

Температура воздуха в столичном регионе днем не превысит 7-9 градусов. В ночь на воскресенье в Москве похолодает до нуля, в Подмосковье местами - до минус 2 градусов.

Москва

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