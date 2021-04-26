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Создание филиала Московского зоопарка в ТиНАО отложено из-за коронавируса

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Администрация московского зоопарка из-за пандемии отложила на неопределенное время создание филиала в новой Москве, в ТиНАО, сообщила директор учреждения Светлана Акулова. Она отметила, что это был "давний и интересный проект", но сейчас он не рассматривается.

Два филиала-питомника зоопарка продолжают работать.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин говорил, что неподалеку от административно-делового центра в Коммунарке зарезервирован земельный участок для создания сафари-парка площадью вплоть до 500-600 га.

"Выбор места объясняется хорошей транспортной доступностью района. Сюда строятся две линии метро, появится скоростной трамвай, несколько новых удобных дорог, таким образом, добраться до нового зоопарка будет очень просто", - отмечал чиновник.

Сейчас в зоопарке продолжается реконструкция павильона "Ластоногие", строительство новой входной группы и расширение мост между старой и новой территориями.

Московский зоопарк был основан в 1864 году.

Московский зоопарк ТиНАО Коммунарка Светлана Акулова Владимир Жидкин коронавирус

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