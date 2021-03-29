Сурки в Московском зоопарке вышли из спячки позже обычного

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке после зимней спячки пробудились сурки, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"В Московском зоопарке проснулись сурки. Они первыми вышли из зимней спячки, остальные обитатели зоосада пока готовятся к пробуждению. В этом году все животные спали дольше обычного из-за холодной и снежной зимы. Например, сурки обычно просыпаются в первую неделю марта. Однако в этот раз они не торопились покидать уютную нору", - говорится в сообщении.

Всего в столичном зоосаде проживают трое сурков - самки Сара и Нагайна, а также самец Арчи. Грызуны залегли в спячку с приходом первых холодов, в конце сентября.

Отмечается, что ближайшее время в Московском зоопарке также ждут пробуждения енотов-полоскунов, бурундуков, енотовидных собак, медведей, белогрудых ежей и сонь. Вскоре зоологи разбудят и тушканчиков. Зверьки провели больше четырех месяцев в специальных холодильных камерах.