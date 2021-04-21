Красноярские вахтовики передали зоопарку спасенного белого медвежонка

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - На самом севере Красноярского края, на острове Большевик вахтовики в течение нескольких месяцев подкармливали осиротевшего белого медвежонка, а теперь передали его сотрудникам Московского зоопарка. Об этом "Интерфаксу" рассказал директор парка "Роев ручей" Андрей Горбань.

По его словам, когда медвежонок прибился к людям, ему было шесть-восемь месяцев. Рабочие кормили его несколько месяцев.

"Затем вахта сменилась. Вот один из вылетевших (с вахты - ИФ) рассказал о нем человеку из Красноярска, а тот уже обратился ко мне. Там связи-то нет никакой у простых работяг. Пока мы связывались с уезжающими, оказалось, что все уже покинули это место. Уезжали на два месяца, консервировали базу", - рассказал Горбань "Интерфаксу".

Уехавшие с острова вахтовики очень переживали за медвежонка и надеялись, что он сам сумеет найти себе пропитание и продержится до приезда следующей смены рабочих.

"И вот они туда прилетели, дают знать - медвежонка нет, следов никаких нет. Все это через перекладные, прилетающих и улетающих людей, но, во всяком случае, связь наладилась. А потом буквально недели через две после заезда очередной партии нам пишут, что медвежонок вышел на соседнюю базу в 40 км. То есть он подъел весь мусор, который был на этой базе и подался на следующую", - рассказал Горбань.

Судя по фото и видео, которые прислали вахтовики, медвежонок очень исхудал.

Зоологи связались с руководством артели, которое официально подтвердило, что на их территории находится медвежонок. После этого было принято решение забрать животное из дикой природы.

"Медвежонок абсолютно ручной и, главное, еще маленький, мать, видимо, убили, и он абсолютно не умеет ни охотиться, ни жить в природе. То есть взять его, посадить в вертолет и высадить где-нибудь за 400 км - просто обречь его на верную смерть. Оставлять на базе тоже нельзя: еще буквально через полгода он подрастет до угрожающих размеров, а это уже создает опасность для людей. Поэтому было принято совершенно справедливое решение, что медвежонка надо изымать из дикой природы", - объяснил Горбань.

Операцией по спасению занялись сотрудники Московского зоопарка. Именно туда в ближайшее время доставят косолапого на передержку. Дальнейшую судьбу медведя будет решать Росприроднадзор. "Сейчас он в перевозке, под присмотром ветеринара из Московского зоопарка. Он в хороших руках", - добавил Горбань.