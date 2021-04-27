Стартовала программа поощрения привившихся от COVID пожилых москвичей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Программа поощрения москвичей старше 60 лет, получивших прививку от коронавируса, стартовала в российской столице, сообщает во вторник официальный сайт мэра и правительства Москвы.

"Стартовала программа "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе". Москвичи старше 60 лет, которые сделают прививку от коронавируса до 1 июля включительно, смогут получить подарочную карту на одну тысячу призовых баллов или промокод с таким же номиналом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для участия в программе необходим московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Подарочную карту можно использовать для покупок в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе партнеров акции.

"Получить подарочную карту или промокод смогут москвичи старше 60 лет, которые сделают первую прививку от COVID-19 с 27 апреля по 1 июля. Тем, кто вакцинировался до начала акции, доступно только оформление электронного сертификата", - отмечается в сообщении на сайте.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что городские власти поддержали инициативу о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых людей.