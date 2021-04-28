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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
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Кремль сообщил о планах наращивать темпы COVID-вакцинации в РФ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о планируемом наращивании темпов вакцинации от коронавируса в России.

"Безусловно, темпы вакцинации будут наращиваться. В настоящий момент темпы вакцинации абсолютно соответствуют востребованности населения", - сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, все российские регионы обеспечены вакциной. Песков выразил уверенность, что в дальнейшем спрос на вакцинацию будет увеличиваться и, таким образом, будут возрастать и темпы прививочной кампании.

При этом он сказал, что необходимо учитывать и уровень естественной иммунизации населения, то есть тех, кто переболел коронавирусом.

Внимание представителя Кремля обратили на статистику ряда международных организаций, согласно которой Россия по темпам вакцинации занимает достаточно скромное место, несмотря на то, что именно в РФ появилась одна из первых вакцин. В связи с этим у Пескова поинтересовались возможными причинами такой ситуации.

"Каждая страна имеет свою специфику... Я не берусь объяснить эту специфику", - ответил пресс-секретарь президента, посоветовав за более конкретным комментарием обращаться к специалистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

При этом он подчеркнул, что "вакцины достаточно, уникальная разветвленная система транспортировки, хранения и организации пунктов по вакцинации с учетом нашей обширной географии создана прекрасно, все работает, но пока такой уровень спроса".

Отвечая на вопрос, значат ли его слова, что россияне просто не хотят прививаться, Песков сказал: "Я не стал бы вообще об этом рассуждать. Пусть это делают специалисты".

Во вторник, 27 апреля, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что одной дозой вакцины от COVID-19 в России привиты 12,1 млн граждан, полностью завершили курс вакцинации 7,7 млн человек.

"Вакцинировано на утро (вторника) первым компонентом 12,1 млн наших граждан и 7,7 млн наших граждан вакцинированы полностью. Из общего количества вакцинированных в целом по РФ 47% сегодня приходится на граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. И в 33 регионах страны этот показатель ниже, чем 47%", - сказала Голикова на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Хроника коронавируса. Апрель.

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