Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:27Заразились
на 29.04В России 4 796 557+9 284В мире 149 621 765+904 893

В Москве не будут дополнительно ограничивать работу ресторанов на майские праздники

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы не собираются вводить дополнительные ограничения на работу кафе, ресторанов, торговых и развлекательных центров в майские праздники, соблюдение действующих COVID-ограничений будут отслеживать, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"На майские праздники в Москве не планируется вводить каких-либо дополнительных ограничений по работе предприятий сферы торговли и услуг, собственно говоря, в кафе и ресторанах", - сказал Немерюк.

Он добавил, что режим работы этих заведений их руководство определит самостоятельно.

По словам Немерюка, в Москве продолжает действовать указ мэра столицы о сохранении ряда санитарно-эпидемиологических требований: в их числе соблюдение перчаточно-масочного режима и социальной дистанции.

"Мы будем проверять как рестораны, так и торговые центры, кинотеатры с тем, чтобы эти требования четко выполнялись", - добавил руководитель департамента.

Ранее в четверг со ссылкой на данные оперштаба по контролю ситуации с COVID-19 сообщалось, что в Москве за сутки зафиксировали более 3 тыс. случаев заболевания коронавирусом, это максимальное значение с конца января.

Москва Алексей Немерюк Коронавирус

Новости по теме

Новости

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

За день в Москве выпало почти 25% месячной нормы осадков

За день в Москве выпало почти 25% месячной нормы осадков

Доходность облигаций Москвы составила 6,73% годовых

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Прокурор запросил от 7 до 16 лет для экс-полицейских из "дела Голунова"

Прокурор запросил от 7 до 16 лет для экс-полицейских из "дела Голунова"

Уволен главврач больницы, в которой медсестры издевались над пациенткой

Уволен главврач больницы, в которой медсестры издевались над пациенткой

Москвичей предупредили о ночном снеге и обледенении

Москвичей предупредили о ночном снеге и обледенении

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');