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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:53Заразились
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Суточный COVID-прирост в России превысил отметку в 9,2 тыс. случаев

Суточный COVID-прирост в России превысил отметку в 9,2 тыс. случаев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Еще 9284 эпизода заболевания коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Скончались за сутки 364 человека. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 109 731.

Поправились и выписаны 4,41 млн пациентов, в том числе 8442 за последние сутки.

Новые эпизоды выявлялись в 83 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 3 215. В Петербурге 716 новых эпизодов, в Московской области - 632.

Наименьшие темпы прироста в Тыве (0,01%), в республике Алтай (0,02%). Не зафиксировано случаев заболевания в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.

За все время пандемии в России было выявлено 4,79 млн эпизодов COVID-19. По этому показателю РФ остается на пятом месте в мире после США, Индии, Бразилии, Франции. В Турции, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,75 млн зараженных.

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