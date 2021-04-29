В Москве за сутки зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Более 3 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это максимальное значение с конца января, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в столице выявили 3215 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 1840 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы выросла в 1,7 раз. Суточное значение превысило 3 тыс. впервые с 24 января, когда зафиксировали 3069 заболевших коронавирусом.

За сутки COVID-19 привел к смерти 56 человек. С начала пандемии скончались 18 258 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 1954 пациента. Всего от коронавируса в Москве излечились 989 411 человек.

Накануне сообщалось о 1688 выписанных и 54 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 29 апреля составляет 1 090 149.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.