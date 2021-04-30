Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась до 2,7 тыс. случаев

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние 24 часа выявили около 2,7 тысячи случаев заражения COVID-19, это примерно на 17% меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю за коронавирусом.

По данным оперштаба, за сутки в Москве выявили 2 662 заболевших COVID-19, накануне сообщалось о 3 215 инфицированных. Таким образом, заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице снизилась на 17,2%.

За последние сутки в столице умерли 57 человек с коронавирусом, в общей сложности COVID-19 привел к гибели 18 315 москвичей.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 2 008 жителей Москвы. Всего коронавирус смогли победить 991 419 горожан.

Накануне сообщалось о гибели 56 человек и выздоровлении 1 954 пациентов с коронавирусом в столице.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать более 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.