"Победа" будет продавать пассажирам пустые соседние кресла

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запустила услугу бронирования пустого соседнего кресла.

"Услуга дает возможность клиентам использовать соседнее кресло в салоне самолета по своему усмотрению - оставить свободным для личного комфорта или разместить на нем дополнительную ручную кладь, не превышающую габаритами 38х40х110 см и весом до 32 кг", - говорится в сообщении компании.

У услуги нет фиксированной стоимости, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Победы". Как и при покупке билета она рассчитывается автоматически с учетом загрузки рейса и даты покупки относительно вылета, и может начинаться от 499 рублей.

По словам гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова, ввести такой сервис просили пассажиры.

"Мы стали получать от клиентов больше обращений с просьбой разрешить забронировать соседнее кресло. Кто-то хочет лететь без соседа, кто-то решил использовать кресло для ребенка до 2 лет, который может лететь бесплатно на коленях родителя, а кому-то необходимо провезти в салоне ручную кладь, требующую особого бережного отношения", - передала пресс-служба слова Калмыкова.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково". В парке перевозчика 34 Boeing-737-800. В прошлом году перевезла 9,1 млн человек (-12% г/г), став по этому показателю третьей крупнейшей авиакомпанией РФ.