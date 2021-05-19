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Пассажир упал на рельсы станции "Шипиловская" столичного метро

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в среду на салатовой ветке метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Нет движения поездов на участке "Зябликово" - "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии (10) из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Источник "Интерфакса" уточнил, что на станции "Шипиловская" на рельсы упал пассажир.

"На станции отключено напряжение контактного рельса, пассажира поднимают на платформу", - отметил он.

Других подробностей не сообщается.

Москва

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