Пассажир упал на рельсы станции "Шипиловская" столичного метро

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в среду на салатовой ветке метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Нет движения поездов на участке "Зябликово" - "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии (10) из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Источник "Интерфакса" уточнил, что на станции "Шипиловская" на рельсы упал пассажир.

"На станции отключено напряжение контактного рельса, пассажира поднимают на платформу", - отметил он.

Других подробностей не сообщается.