Ветер повалил в Москве 20 деревьев и повредил 12 автомобилей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU -Г ородские службы ликвидируют последствия ураганного ветра в Москве, сообщается в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства в среду.

"По состоянию на 20:00 ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей, одна опора освещения", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, городские службы распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Ранее источник агентства сообщил, что из-за грозы в Москве пострадали три человека, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.