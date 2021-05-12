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В подмосковных Луховицах пенсионерку убило упавшим деревом

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти пенсионерки в результате падения дерева в Луховицах, сообщает сайт ведомства.

Проверка поручена Луховицкой городской прокуратуре. В ходе нее будут установлены обстоятельства произошедшего.

Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе исполнения уполномоченными должностными лицами обязанностей по благоустройству территории, добавили в Мособлпрокуратуре.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил оперативные службы перейти в режим повышенной готовности из-за непогоды, а жителей региона – быть аккуратнее на улице.

В среду в Подмосковье ожидается сильный ветер и проливной дождь.

Московская область

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