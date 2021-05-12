Источник сообщил о троих пострадавших из-за грозы в Москве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Москве три человека получили травмы, когда во время грозы на них упали рекламные и другие конструкции, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах столицы. По его словам, двоих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Еще одному человеку помощь была оказана на месте.

"Здоровью и жизни пострадавших ничего не угрожает", - добавил собеседник агентства.

Другой источник агентства уточнил, что один из москвичей получил травму из-за сорванной ветром рекламной конструкции.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

В городском управлении МЧС ранее предупредили, что с 16 и до 21 часов среды в столице ожидаются грозы с порывистым ветром. Департамент транспорта спрогнозировал к 19 часам усиление пробок на дорогах до 8 баллов.