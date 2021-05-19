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Мосгордума уйдет на перерыв с 24 мая по 19 сентября

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Мосгордума большинством голосов утвердила решение о летнем перерыве в своей работе с 24 мая по 19 сентября, передает корреспондент "Интерфакса".

"С учетом поступивших заявлений (...), за - 26, против - 16, воздержались двое", - подытожил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

К решению о сроках перерыва было предложено пять поправок. Все они были отклонены.

Ранее такие сроки летних каникул предложил вице-спикер Степан Орлов. Он объяснил, что из-за пандемии многие мероприятия в избирательных округах отменялись, и теперь депутатам нужно время, что все их провести, отработать обращения граждан и при необходимости - провести предвыборную кампанию.

Мосгордума Москва Степан Орлов Алексей Шапошников коронавирус

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