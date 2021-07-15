В Мосгордуме от COVID-19 привились две трети депутатов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Мосгордуме к 15 июля прививку от коронавируса получили - или находились в процессе вакцинации - 68% депутатов и 65% сотрудников думского аппарата, сообщил спикер этого собрания Алексей Шапошников.

Он отметил, что плановая вакцинация депутатов и госслужащих проводится в соответствии с постановлением главного санитарного врача Москвы от 15 июня, по которому в организациях ряда отраслей от 60% персонала должны привиться от COVID-19. По меньшей мере первую дозу вакцины сотрудники должны получить до 15 июля, вторую - до 15 августа.

Про словам спикера, сотрудники аппарата прививаются даже несмотря на то, что большинство из них работает дистанционно или находятся в отпусках.

Он добавил, что депутатам и сотрудникам аппарата Мосгородумы предоставлена возможность еженедельного тестирования на коронавирусную инфекцию.