Новый способ оплаты проезда на МЦД стал доступен москвичам

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Москвичи могут оплачивать проезд на МЦД (Московские центральные диаметры) банковскими картами или устройствами с возможностью бесконтактной оплаты, прикладывая их к турникетам со специальными стикерами, сообщает столичный департамент транспорта.

"С коллегами из ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания - ИФ) и ВТБ начали финальный этап тестирования - он продлится до 7 июня. Сейчас на многих турникетах уже появились стикеры о том, что они принимают карты, а в ближайшее время такими станут турникеты по всем диаметрам", - говорится в сообщении.

Департамент уточняет, что стоимость билета в центральной зоне составит 46 рублей, а в пригороде - 54 рубля. Пересадка на МЦК (Московское центральное кольцо) и метро будет бесплатной.

Отмечается также, что запуск сервиса на МЦД позволит завершить внедрение технологии для всего транспорта Москвы.