Оплату проезда "лицом" к концу года введут на всех станциях метро в Москве

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Москве бесконтактную оплату проезда через систему распознавания лиц Face Pay планируют запустить на всех станциях метро до конца 2021 года, сообщил через пресс-службу метрополитена замначальника предприятия Андрей Кичигин.

По его словам, система будет работать у турникетов и на кассах.

Face Pay уже начали тестировать, и участники испытаний 2000 раз успешно прошли через турникеты.

Одновременно дорабатывается внедрение этой системы платежей в кассах метро.

В конце января заммэра Максим Ликсутов говорил, что систему испытывают на фокус-группе из нескольких тысяч человек. По его словам, для оплаты проезда нужно будет только подойти к камере, и она считает лицо пассажира, даже в маске.