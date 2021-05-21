В ЦДМ заявил, что магазин откроется 25 мая в штатном режиме

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке откроется в штатном режиме для посетителей 25 мая, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "ЦДМ на Лубянке".

В пятницу суд приостановил работу ЦДМ на Лубянке до 25 мая и признал владельца магазина виновным в нарушении правил профилактики коронавируса. Поводом стала автограф-сессия актеров, снимавшихся в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор", на которую пришли около 5 тыс. поклонников.

"Мещанский районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении АО "Лубянка-Девелопмент" о недостаточном контроле над соблюдением посетителями перчаточно-масочного режима. Все нарушения были устранены до рассмотрения дела, однако, территориальный отдел управления Роспотребнадзора в ЦАО Москвы, несмотря на обращение АО "Лубянка-Девелопмент", не успел провести повторную проверку до рассмотрения дела судом", - прокомментировали в компании решение суда.

"Суд не принял во внимание предоставленные доказательства об устранении нарушений и приостановил деятельность магазина до 24 мая. АО "Лубянка-Девелопмент" направило ходатайство о досрочном прекращении административного приостановления деятельности", - заявили в компании.

Также в пресс-службе сообщили, что администрация ЦДМ работает над внедрением системы автоматического контроля количества посетителей ТЦ с учетом распределения покупателей по семи этажам комплекса, для гарантии соблюдения требований Роспотребнадзора.