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ЦДМ в Москве откроется во вторник после временного закрытия

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке возобновит работу в штатном режиме 25 мая, она была приостановлена ранее из-за нарушения covid-ограничений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ЦДМ на Лубянке".

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"25 мая 2021 года ЦДМ на Лубянке начинает работать в штатном режиме", - сказали в компании.

В минувшую пятницу суд приостановил работу ЦДМ до 25 мая и признал владельца магазина виновным в нарушении правил профилактики коронавируса. Поводом стала автограф-сессия актеров, снимавшихся в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор", на которую пришли около 5 тыс. поклонников.

В пресс-службе также сообщили, что администрация ЦДМ работает над внедрением системы автоматического контроля количества посетителей. Это позволит гарантировать соблюдение требований Роспотребнадзора.

Ранее 21 мая Мещанский суд Москвы признал Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке виновным в совершении административного правонарушения и приостановил его работу на 7 суток.

Хроника 09 января 2020 года – 25 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Москва COVID-19 ЦДМ коронавирус

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