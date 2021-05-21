ЦДМ на Лубянке закрыли на неделю за нарушение антиковидных мер

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы признал Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке виновным в совершении административного правонарушения и приостановил его работу.

Суд признал АО "Лубянка-девелопмент" виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КОАП), в связи с этим работа предприятия приостановлена на 7 суток, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Претензии к детскому магазину у Роспотребнадзора возникли в связи с нарушением противоэпидемических мер во время автограф-сессии с актерами фильма "Майор Гром".

Как уточнили в суде, семь суток будут исчисляться со дня составления административного протокола, то есть с 18 мая.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, ведомством были выявлены следующие нарушения санитарного постановления "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)": посетители без масок и перчаток; в местах общего пользования отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха; недостаточный запас дезинфицирующих средств; не предоставлены результаты ПЦР-тестов на коронавирус у сотрудников клининга и технического персонала.