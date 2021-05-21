Поиск
AНачало в 16:15Россия Россия1 : 1Чехия ЧехияПервый периодонлайнBНачало в 16:15Германия Германия0 : 0Италия ИталияПервый период

ЦДМ на Лубянке закрыли на неделю за нарушение антиковидных мер

ЦДМ на Лубянке закрыли на неделю за нарушение антиковидных мер
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы признал Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке виновным в совершении административного правонарушения и приостановил его работу.

Суд признал АО "Лубянка-девелопмент" виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КОАП), в связи с этим работа предприятия приостановлена на 7 суток, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Претензии к детскому магазину у Роспотребнадзора возникли в связи с нарушением противоэпидемических мер во время автограф-сессии с актерами фильма "Майор Гром".

Как уточнили в суде, семь суток будут исчисляться со дня составления административного протокола, то есть с 18 мая.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, ведомством были выявлены следующие нарушения санитарного постановления "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)": посетители без масок и перчаток; в местах общего пользования отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха; недостаточный запас дезинфицирующих средств; не предоставлены результаты ПЦР-тестов на коронавирус у сотрудников клининга и технического персонала.

Центральный детский магазин Лубянка Москва Мещанский суд

Новости по теме

Новости

Московским сервисам запретят сдавать электросамокаты злостным нарушителям

Московским сервисам запретят сдавать электросамокаты злостным нарушителям

"Аэрофлот" задерживает рейсы из Москвы из-за сбоя системы регистрации

"Отравитель с Хохловской площади" получил 16 лет колонии

"Отравитель с Хохловской площади" получил 16 лет колонии

В Москве осудили участника акции 23 января за нападение на силовика

В мэрии Москвы опровергли планы о штрафах для не следящих за здоровьем

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 58%

Мэрия Москвы предложила финансовую ответственность для не следящих за здоровьем

Мэрия Москвы предложила финансовую ответственность для не следящих за здоровьем

Депутаты Мосгордумы приняли изменения в бюджет Москвы

Депутаты Мосгордумы приняли изменения в бюджет Москвы

Женщина погибла в результате падения на рельсы в московском метро

Два москвича во вторник пострадали из-за падения деревьев

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');