В Москве вновь заработает закрытый с 2014 года кинотеатр "Художественный"

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Кинотеатр "Художественный" после нескольких лет реконструкции откроется для посетителей 9 апреля показом российской премьеры фильма Флориана Зеллера "Отец".

"Мы сегодня объявляем дату открытия кинотеатра - это произойдет через неделю. Кинотеатр станет доступен для публики (...) это пространство будет открыто для посещения не только для тех, кто пришел смотреть кино, но и для тех, кто просто оказался в центре города. Это новый формат исторического пространства, который смыкается с общекультурным пространством для жизни", - сообщил на пресс-конференции программный директор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин.

По словам Тыркина, кинотеатр станет площадкой, где зрители смогут увидеть качественное художественное кино. "Здесь не будет попкорна, здесь будет качественная еда (...) Кинотеатр перестанет быть походом в "киношку", это будет такая спланированная культурная акция, куда зрители смогут купить билет", - добавил он.

Как отметил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, открытие кинотеатра станет радостным событием для москвичей. "Для многих людей этот объект символ старой Москвы, символ сохранения привычной комфортной среды. Это первый кинотеатр, с ним связано много историй и легенд. И появление такого объекта в обновленном виде, со всеми возможностями, это очень здорово. Потому что снова здесь будет не одно поколение москвичей для того, чтобы встретиться с искусством", - добавил Кибовский.

По его словам, "глядя на это великолепие, трудно представить, в каком состоянии он находился". "А состояние было ужасное, аварийное", - сказал он. Также Кибовский отметил, что во время закрытия кинотеатров было много домыслов о том, что будет в здании после реставрации. "Я могу вам четко сказать, что то, ради чего все затевалось, оно реализовано. Это исторический кинотеатр", - подчеркнул Кибовский.

Что покажут москвичам в "Художественном"

Регулярные сеансы в кинотеатре начнутся с 9 апреля: в репертуар войдут как избранные прокатные релизы, так и специальные показы, фестивали и другие события. Большинство фильмов будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. В кинотеатре также будут показывать фильмы с пленки 35 мм.

Откроется кинотеатр показом фильма Флориана Зеллера "Отец", который в свою очередь откроет программу фильмов-номинантов на "Оскар", которая продлится до 22 апреля. Также в программу вошли "Минари" Ли Айзека Чуна, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Куда идешь, Аида" Ясмилы Жбанич, "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Довод" Кристофера Нолана, "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел, "Душа" Пита Доктера и другие.

10 апреля пройдет специальный показ "Броненосца "Потёмкина"" Сергея Эйзенштейна, премьера которого прошла в кинотеатре в январе 1926 года. Зрителям будет показана восстановленная версия картины с кадрами, ранее вырезанными цензурой, и музыкой Эдмунда Майзеля.

С 23 по 29 апреля в "Художественном" пойдут показы в рамках Московского международного кинофестиваля.

Всего в "Художественном" четыре зала - большой на 474 места, два малых и один камерный. Стоимость билетов будет начинаться с 290 рублей.

"Художественный" - старейший кинотеатр России, был открыт для посетителей в 1909 году. Над проектом работал архитектор Николай Благовещенский, в 1912-1913 годах кинотеатр перестроил Федор Шехтель. С 2014 года "Художественный" был закрыт на реставрацию, которая завершилась в декабре 2020 года.