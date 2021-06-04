Расписание поездов на МЦД-2 изменится в июне

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Расписание поездов на Рижском и Курском направлениях второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится в июне в связи с введением реверсивного движения, сообщает департамент столичного транспорта в своем телеграм-канале.

Дептранс уточняет, что в выходные дни (с 5 на 6, 12 на 13 и 19 на 20 июня) будут большие перерывы в движении поездов. Также сократится количество диаметральных поездов, увеличится интервал движения, у части поездов дальнего пригорода сократится маршрут.

В будние дни с 13:00 до 15:00 не будет движения поездов на участке Дмитровская - Курская. На остальных участках в это время интервал движения поездов увеличится.

Предполагается, что реверс будет действовать в течение года - это на полгода меньше, чем планировалось изначально.

Планируется, что МЦД-4 откроют в 2023 году. Суточный пассажиропоток четвертого диаметра может составить 455 тыс. человек.