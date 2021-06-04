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Станцию МЦД-2 "Щукинская" откроют в июне вместо станции "Покровское-Стрешнево"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Станция "Щукинская" второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) заработает в июне, сообщил департамент транспорта столицы.

"В июне на D2 заработает новая станция Щукинская. Внимание: станция Покровское-Стрешнево D2 будет закрыта", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

"Щукинская" призвана заменить станцию "Покровское-Стрешнево", она позволит пересесть на Таганско-Краснопресненскую линию метро и наземный транспорт за несколько минут. Путь от станции до пересадки на другой транспорт будет проходить под крытым переходом.

МЦД соединит территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово - Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград - Раменское, Апрелевка - Железнодорожный и Пушкино - Домодедово. Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.

Москва МЦД

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