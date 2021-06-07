Число задержанных в транспорте Москвы выросло в три раза за счет системы распознавания лиц

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Около 1,6 тысячи человек были задержаны в московском транспорте за счет запуска системы распознавания лиц с сентября 2020 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В три раза выросло количество задержанных по сравнению со временем до появления системы распознавания лиц в московском транспорте", - говорится в материалах ведомства.

В них уточняется, что с 1 сентября 2020 года система позволила задержать около 1,6 тыс. человек. Кроме того, она помогла найти 170 потерявшихся людей.

Система обновляется каждый час, она сверяется с базами данных федерального и оперативного розыска.