Собянин сообщил, что камеры в метро помогли найти 600 разыскиваемых лиц

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние несколько месяцев с помощью системы распознания лиц в метро удалось найти 600 человек, находившихся в федеральном розыске, сообщил в дискуссионном клубе ВШЭ и Сбера мэр столицы Сергей Собянин.

"Их даже забыли искать", - отметил он.

По его словам, благодаря системе фото-видео наблюдения в Москве сократился угон автомобилей и снизилось число квартирных краж.

"У нас огромное количество преступлений начало уменьшаться, и это огромный плюс цифровизации", - подчеркну мр.

10 марта на заседании Мосгордумы начальник ГУ МВД Москвы Олег Баранов сообщил, что в 2020 году с помощью системы распознавания лиц задержали более 260 преступников, находящихся в федеральном розыске. Также привлечь к ответственности за различные нарушения удалось ещё свыше 700 граждан.