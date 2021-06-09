Мэрия заявила, что система "Сфера" в метро Москвы не угрожает анонимности пассажиров

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Система видеоаналитики "Сфера" в московском метрополитене распознает лица только тех пассажиров, которые находятся в розыске, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Если человек находится в федеральном розыске, система распознает его, и в течение нескольких секунд оповестит сотрудников полиции. (...) Личности других пассажиров остаются зашифрованными, и их анонимности ничего не угрожает", - говорится в сообщении в среду.

В нем уточняется, что для этого система преобразуют лицо пассажира, прошедшего через турникет, в "уникальный биометрический ключ" и сверяет его с базами правоохранительных органов.

С начала года система видеоаналитики помогла обнаружить в метро 1 032 человека, среди них 21 обвиняемого в особо тяжких преступлениях. Также за полгода камеры помогли найти 115 потерявшихся человек.

Система работает в метро с сентября 2020 года.