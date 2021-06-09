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В Подмосковье продолжают искать сбежавшего в Мытищах медведя

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Московской области специалисты продолжают искать бурого медведя, которого 8 июня видели в черте Мытищ, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

Там заверили, что животного поймают, не причинив ему вреда, и затем будет принято решение о его судьбе.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что информация о медведе появилась 8 июня в 18:35. Животное засняли на камеру видеонаблюдения в Мытищах.

Территорию городского округа патрулируют сотрудники Охотнадзора Минэкологии области и силовых ведомств.

"Известия" ранее сообщали, что во вторник в 12:56 на пульт ЕДДС от жителя Мытищ поступил звонок с сообщением, что в район пансионата "Клязьминское водохранилище" сбежал медведь. Звонивший также предоставил видеозапись.

СМИ сообщали, что животное убежало из гольф-клуба, в клубе это отрицают.

Глава Минэкологии Андрей Разин через пресс-службу отметил, что хозяева диких животных часто не понимают, насколько опасных зверей содержат. Он призвал всех ответственно выбирать, кого заводить: "Ведь чем экзотичнее ваш выбор, тем больше негативных последствий он может повлечь".

Министр напомнил, что в Подмосковье "бурый медведь - редчайший вид, находящийся под угрозой исчезновения, в связи с чем и был занесен в Красную книгу Московской области много десятилетий назад".

Мытищи Минэкологии Московская область Андрей Разин

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