Жителей Подмосковья предупредили о приближении волков и медведей к поселениям

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минэкологии Московской области заметило, что в соцсетях участились сообщения о приближении медведей, волков и лис к населенным пунктам в сельской местности. Чиновники призвали жителей региона без необходимости не выходить за пределы поселений.

В частности, ведомство узнало из соцсетей, что в Наро-Фоминском городском округе бурый медведь опасно приблизился к человеческому жилью и разорил пасеку у деревни Слепушкино. Также были сообщения, что бурого медведя видели вблизи деревни Алешино Пушкинского городского округа и в Глазовском лесничестве Можайского округа.

По мнению специалистов-зоологов, режим самоизоляции может способствовать тому, что хищники начнут выходить за пределы своих охотничьих территорий.

"Дикие животные, осмелевшие в отсутствие обычного количества людей, могут быть опасны", - предупреждают в ведомстве.