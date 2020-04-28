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Жителей Подмосковья предупредили о приближении волков и медведей к поселениям

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минэкологии Московской области заметило, что в соцсетях участились сообщения о приближении медведей, волков и лис к населенным пунктам в сельской местности. Чиновники призвали жителей региона без необходимости не выходить за пределы поселений.

Пандемия коронавируса

В частности, ведомство узнало из соцсетей, что в Наро-Фоминском городском округе бурый медведь опасно приблизился к человеческому жилью и разорил пасеку у деревни Слепушкино. Также были сообщения, что бурого медведя видели вблизи деревни Алешино Пушкинского городского округа и в Глазовском лесничестве Можайского округа.

По мнению специалистов-зоологов, режим самоизоляции может способствовать тому, что хищники начнут выходить за пределы своих охотничьих территорий.

"Дикие животные, осмелевшие в отсутствие обычного количества людей, могут быть опасны", - предупреждают в ведомстве.

Пока все дома

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Московская область коронавирус Пушкино Наро-Фоминск Можайск Слепушкино Алешино

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