Крокодилам и медведям устроившего стрельбу под Мытищами нашли новые дома

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Животные, содержавшиеся на территории домовладения Владимира Барданова, устроившего стрельбу и погибшего в ходе перестрелки со спецназом близ подмосковных Мытищ, обрели новые дома, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

"С животными все в порядке, они не пострадали. Медведи сейчас находятся в центре передержки в Тульской области. Аллигаторов передали в мини-зоопарк в Ленинском округе, где есть условия для их содержания, а енота приютило крестьянско-фермерское хозяйство", - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными" животные, приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании владельцев до своей естественной смерти.

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали к частному дому в поселке Вешки близ Мытищ для проверки информации о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний Барданов открыл стрельбу и бросил в силовиков две гранаты. В течение дня он продолжал вести огонь, забаррикадировавшись в доме. Один из спецназовцев был ранен. Силовики применили гранатометы, после этого дом загорелся.

Поздно ночью во время проливки горевших конструкций было найдено тело владельца дома без признаков жизни.

При осмотре домовладения были обнаружены два медведя, два крокодила и енот, содержавшиеся в вольерах и террариумах. В Минэкологии Подмосковья добавили, что у мужчины не было разрешения на их содержание.

Было возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном хранении оружия и взрывных устройств.