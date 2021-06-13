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Привитые 15-25 июня жители Подмосковья смогут выиграть квартиру

Приз - трехкомнатная квартира в Серпухове площадью 74,9 кв. м.

Привитые 15-25 июня жители Подмосковья смогут выиграть квартиру
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Лотерею среди сделавших прививку против COVID-19 запустили власти Подмосковья, вакцинированные жители региона смогут выиграть квартиру, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства области.

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"Главное условие - укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что приз в лотерее - трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв. м. в Серпухове, в жилом комплексе "Новая пролетарка".

Принять участие в лотерее может любой гражданин РФ старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации.

"Для этого необходимо с 15 до 25 июня на региональном портале "Госуслуг" uslugi.mosreg.ru кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней. Далее - указать данные: ФИО, дату рождения, паспорт, полис ОМС, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты. На почту участника поступит специальный код, подтверждающий регистрацию", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что победитель будет определен методом жеребьевки 27 июня в 19:00 в прямом эфире на телеканала "360".

Подмосковья

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