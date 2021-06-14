В Подмосковье окажут поддержку летним кафе в связи с COVID-19

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Муниципальным властям Подмосковья рекомендуется оказать поддержку летним кафе и кафе с летними верандами, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного кабмина.

"Рекомендовать (...) органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области оказать поддержку организациям, предоставляющим услуги общественного питания в формате открытых летних веранд и летних кафе", - говорится в документе.

Согласно постановлению, жители региона в период с 13 по 20 июня обязаны носить маски в общественных местах.

В последнюю неделю в Подмосковье отмечается рост заболеваемости COVID-19.

Ранее в понедельник оперативный штаб сообщил, что в Московской области выявили 1 043 новых заболевших коронавирусом. Скончались от инфекции за сутки десять человек.