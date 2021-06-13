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Среди привитых с 14 июня до 11 июля москвичей разыграют машины

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Жители Москвы, которые с 14 июня по 11 июля привьются первым компонентом вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в воскресенье.

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Программу запускают для стимулирования вакцинации среди всех граждан старше 18 лет. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью около 1 млн рублей, говорится в сообщении. Победителей будут объявлять по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала "Москва 24".

Средства для реализации программы стимулирования вакцинации предоставили "компании-партнеры", отметил Собянин. В их числе: Сбер, "Лукойл", "Мегафон", "Роснефть", РЖД, ВТБ, "Северсталь" и другие организации.

"Если в ближайшие дни мы с вами проявим ответственность и дисциплину, то нам удастся прервать большинство цепочек заражения коронавирусом и снизить темпы распространения заболевания", - отметил Собянин.

С 27 апреля в столице уже была запущена программа стимулирования вакцинации от COVID-19 для пожилых людей. Пришедшим на прививку выдают подарочную карту номиналом 1000 баллов или промокод, которыми можно воспользоваться при покупках.

В Москве за минувшие сутки выявили около 7,7 тыс. случаев COVID-19. Это максимум с 26 декабря.

Накануне власти города объявили о решении установить нерабочие дни в Москве 15-19 июня. Также на неделю введены ограничение на ночную работу кафе, баров и клубов, а также на работу детских комнат и фуд-кортов в ТЦ и других подобных организациях. Кроме того, на неделю закроют развлекательные объекты в парках.

Москва Сергей Собянин коронавирус

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