В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького

Выпускной прошлого года в парке Горького Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Общегородской выпускной вечер для школьников, традиционно проходящий в парке Горького, отменен, сообщает в воскресенье пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

"Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпускные могут пройти в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, действующих в образовательных учреждениях. На входах в здание ученикам будут замерять температуру, в помещениях установят обеззараживающие воздух устройства и дозаторы с антисептиком. Кроме того, все участники мероприятия будут обязаны использовать медицинские маски.

Также в департаменте подчеркивают, что если будет хорошая погода, то вручение аттестатов пройдет на улице.

"В помещениях школы количество участников будет ограничено, для родных выпускников предусмотрена видеозапись и онлайн-трансляция школьного праздника", - поясняет пресс-служба.

По данным на 13 июня, в Москве за сутки выявлено 7 704 заболевших коронавирусом. Это максимальное значение с 26 декабря. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 июня составляет 1 млн 234 тыс. 717.