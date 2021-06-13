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Прирост заболевших COVID в Москве превысил планку в 7,7 тыс. человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 7 704 случая заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, обнародованных в воскресенье.

По его данным, накануне сообщалось о 6 701 случае инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 1 003 человека больше, чем днем ранее.

Суточное число заболевших является максимальным с 26 декабря, когда в городе зафиксировали 7 480 случаев заражения.

За сутки коронавирус привел к смерти 69 человек. С начала пандемии скончались 20 907 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 038 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 93 тыс. 738 человек.

Накануне сообщалось о 2 725 выписанных и 67 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 июня составляет 1 млн 234 тыс. 717.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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