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"Мосбиржа" будет проводить торги на всех рынках 14-18 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" будет проводить торги на всех рынках биржи 14-18 июня, говорится в сообщении торговой площадки.

При этом, в понедельник, 14 июня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения. На фондовом рынке в режимах "Т+" и "Репо с центральным контрагентом (ЦК)", а также на рынке депозитов не будут проводиться расчеты по сделкам в иностранной валюте. Расчеты по сделкам в иностранной валюте на фондовом рынке в режимах торгов без ЦК и на рынке кредитов будут осуществляться в обычном режиме.

В эти дни основная часть сотрудников "Московской биржи" будет работать удаленно для обеспечения задач по поддержке непрерывности торгов, клиринга и расчетов, отмечается в сообщении.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который объявляет дни с 15 по 19 июня нерабочими в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Москва Московская биржа

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