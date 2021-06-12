В Москве 15-19 июня объявлены нерабочими днями из-за COVID-19

Работодателям рекомендуют перевести на удаленку не менее 30% сотрудников

В московском метро Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об объявлении 15-19 июня нерабочими днями с сохранением зарплат в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается в его блоге.

Он добавил, что, таким образом, длинные выходные продлятся в столице с 12 по 20 июня. В субботу отмечается День России, в связи с чем 14 июня ранее уже был объявлен выходным днем.

Возвращение удаленной работы

Власти Москвы рекомендуют перевести на удаленку как можно большее число работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, - "не менее 30% от списочного состава организаций".

"Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку", - отметил Собянин.

Исключением могут стать те сотрудники, чье присутствие на работе необходимо.

При определении количества работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, согласно указу, не учитываются лица, получившие прививку от коронавирусной инфекции. Также необходимо обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.

Пик заболеваемости придется на июнь

Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице за последнюю неделю резко осложнилась. По его словам, с началом летнего сезона значительно увеличились поток туристов и активность самих горожан.

"В то же время погода пока больше напоминает весну, чем лето. И, похоже, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь", - заявил Собянин.

"И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов "традиционных" групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые", - подчеркнул мэр Москвы.

По данным на утро субботы, за минувшие сутки в Москве выявили максимальное число заболевших за сутки - 6 701.