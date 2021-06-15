Собянин заявил о взрывном росте диагностики COVID в последние дни

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Количество выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID - около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. (....) (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле - мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим", - сказал Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице № 15 им. Филатова на Вешняковской улице.

Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, врачи ГКБ №15 за четыре месяца работы в "обычном режиме" приняли более 22 тыс. пациентов, и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. "Основной посыл (к москвичам должен быть), на мой взгляд, - это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим (эпидемией коронавируса) справимся", - сказал Вечорко.

Мэр столицы подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам необходимо максимально оградить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваний. "Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких", - сказал Собянин.

По данным на 15 июня, еще 6 805 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки.