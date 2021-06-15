Число умерших от COVID-19 москвичей превысило 21 тыс.

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Еще 6 805 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, скончался 71 человек.

Общее число умерших от болезни составило 21 050 человек, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне было выявлено 6 590 тыс. случаях инфицирования. В столице заболело на 215 человек больше, чем днем ранее.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 045 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 099 598 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 15 июня составляет 1 млн 248 112.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года.