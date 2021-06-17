Собянин назвал неожиданной ситуацию с COVID на фоне 60% переболевших и привитых

Число коек для пациентов с коронавирусом увеличат до 24 тысяч

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается, заболеваемость в городе выросла в три раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Причем такая динамика является достаточно неожиданной", - сказал Собянин на президиуме координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он пояснил, что ситуация оказалась неожиданной на фоне того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Собянин пояснил, что, скорее всего, речь идет о столкновении с новыми штаммами.

"Количество людей, которые заболели COVID, мы это видим по ПЦР-тестам, выросло с трех тысяч до семи тысяч. По предварительным данным, количество заболевших будет более девяти тысяч. Это означает рост в три раза", - отметил Собянин, добавив, что это огромная динамика, которую не наблюдали в предыдущие всплески заболеваемости.

Москва с трудом справляется с количеством новых поступающих больных коронавирусом в больницы, в ближайшее время количество коек будет увеличено до 24 тысяч, заявил мэр.

"Мы стали динамично наращивать количество коек, которые работают на ковид. Буквально за считанные дни с 12 тысяч коек, которые были, нарастили до 17 тысяч. При этом мы с трудом успеваем за ростом госпитализаций, которые тоже нарастают. Тем не менее пока справляемся, запас есть", - сказал Собянин.

В последние дни в Москве отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом, который связывают с распространением измененного индийского штамма коронавируса. С 15 по 19 июня были объявлены нерабочие дни, на неделю были введены ограничения, в частности, на ночную работу общепита, работу детских комнат и фуд-кортов в ТЦ, а также на использование объектов инфраструктуры в парках.

Накануне главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию не менее 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей, включая такси.