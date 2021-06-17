Минобрнауки заявило о праве вузов вводить удаленку для непривитых студентов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Вузы вправе самостоятельно решать, допускать ли непривитых студентов к очным занятиям, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Руководство вузов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что любые решения должны приниматься на основе анализа эпидемиологической ситуации в регионе.

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал допускать на очные занятия только вакцинированных учащихся и тех студентов, у которых есть справки о наличии антител.

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