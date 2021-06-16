Роспотребнадзор предписал привить в Москве 60% работающих людей

Для работников определенных сфер вакцинация будет обязательной

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предписал провести в Москве вакцинацию 60% работающих людей, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по столице Елены Андреевой.

"В срок до 15.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 - вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в документе.

Обязательной вакцинация будет для работающих в сфере торговли, общественного питания, общественного транспорта и такси, бытовых услуг (прачечные, химчистки и др.), образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики. Также в обязательном порядке будут прививать сотрудников косметических и СПА-салонов, бань и саун, спортивных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, работников многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, привить должны тех, кто работает на культурных, просветительских и выставочных мероприятиях; на досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятиях (в музеях, библиотеках, выставочных центрах, на лекциях и тренингах); в детских игровых комнатах, развлекательных центрах, лагерях дневного пребывания; в театрах, кинотеатрах и концертных залах; на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях.

Новость дополняется