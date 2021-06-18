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В Москве выявлен суточный максимум больных COVID с начала пандемии

В Москве выявлен суточный максимум больных COVID с начала пандемии
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Еще 9056 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это максимальное значение за все время пандемии

Предыдущий максимум заболевших за сутки был зафиксирован 24 декабря, тогда было подтверждено 8 203 случая заболевания COVID-19.

Накануне было выявлено 6 195 тыс. случаев инфицирования.

За сутки коронавирус привел к смерти 78 человек. С начала пандемии скончались 21 276 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 784 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 110 399 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 18 июня составляет 1 млн 269 145.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июня 2021 годаПандемия коронавируса
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