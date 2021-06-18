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Трудности с записью на вакцинацию "КовиВаком" объяснили дефицитом препарата

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сложности с записью на вакцинацию от коронавируса вакциной "КовиВак" связаны с ее поступлением в ограниченном количестве, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

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"Проблемы с записью на вакцинацию препаратом "КовиВак" связаны с тем, что он поступил в Москву в ограниченном количестве. В связи с этим было принято решение не распространять ее по всем пунктам вакцинации, а открыть только пять пунктов для проведения прививки именно этим препаратом", - сказали в департаменте.

Как уточнили в департаменте, в этих пяти клиниках препарат доступен. Привиться можно также "Спутником V" и "ЭпиВакКороной".

Ранее в СМИ появились сообщения о трудностях с записью на вакцинацию "КовиВаком": пациенты не могли дозвониться до пяти поликлиник, где можно поставить прививку данной вакциной.

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.

Москва КовиВак коронавирус

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