Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:12Заразились
на 18.06В России 5 281 309+17 262В мире 177 434 597+394 415

Экс-зампред ЦБ Корищенко арестован по делу о хищениях из Инвестбанка

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко, задержанного по делу о выводе 3,2 млрд рублей из Инвестбанка.

Корищенко, согласно информации суда, вменяется хищение путем растраты или присвоения в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По данным источника "Интерфакса", речь идет об уголовном деле о хищении денежных средств Инвестбанка в размере 3,2 млрд рублей. Ранее Корищенко был председателем правления и членом совета директоров банка.

Как уточнил собеседник агентства, всего в деле фигурируют 19 человек, в том числе задержанный в прошлом году бывший владелец Инвестбанка Сергей Менделеев.

Расследованием занимается МВД, которое официально пока не комментировало задержание Корищенко.

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), где Корищенко в настоящее время заведует кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела, в пятницу заявили, что его задержание не связано с работой в академии.

Корищенко занимал пост заместителя председателя ЦБ РФ в 2002-2008 годах, параллельно возглавлял совет директоров Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), в 2008-2010 годах был президентом ММВБ. В 2010-2012 годах руководил российским офисом Merrill Lynch, в 2012-2013 работал в Инвестбанке, который в итоге лишился лицензии.

Константин Корищенко

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

"Индийский" штамм выявлен почти у 90% москвичей, заболевших COVID

Плановую медпомощь в больницах Москвы будут оказывать только людям с антителами

Плановую медпомощь в больницах Москвы будут оказывать только людям с антителами
Пандемия коронавируса

В Москве начали эксперимент с кафе без COVID и запретили массовые мероприятия. Обобщение

Свободные от COVID кафе круглосуточно не будут работать с непривитыми посетителями

Пандемия коронавируса

В Москве выявлен суточный максимум больных COVID с начала пандемии

В Москве выявлен суточный максимум больных COVID с начала пандемии
Пандемия коронавируса

В Москве число записавшихся на вакцинацию за последние дни выросло в 4 раза

Пандемия коронавируса

Запрет на ночное обслуживание в кафе и барах Москвы продлен до 29 июня

Пандемия коронавируса

В Москве с 21 июня прекращается режим нерабочих дней

В Москве с 21 июня прекращается режим нерабочих дней
Пандемия коронавируса

Привитые с QR-кодом смогут посещать рестораны Москвы в ночное время

Пандемия коронавируса

Мероприятия численностью свыше 1 тыс. человек приостановлены в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');