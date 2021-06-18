Экс-зампред ЦБ Корищенко арестован по делу о хищениях из Инвестбанка

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко, задержанного по делу о выводе 3,2 млрд рублей из Инвестбанка.

Корищенко, согласно информации суда, вменяется хищение путем растраты или присвоения в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

По данным источника "Интерфакса", речь идет об уголовном деле о хищении денежных средств Инвестбанка в размере 3,2 млрд рублей. Ранее Корищенко был председателем правления и членом совета директоров банка.

Как уточнил собеседник агентства, всего в деле фигурируют 19 человек, в том числе задержанный в прошлом году бывший владелец Инвестбанка Сергей Менделеев.

Расследованием занимается МВД, которое официально пока не комментировало задержание Корищенко.

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), где Корищенко в настоящее время заведует кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела, в пятницу заявили, что его задержание не связано с работой в академии.

Корищенко занимал пост заместителя председателя ЦБ РФ в 2002-2008 годах, параллельно возглавлял совет директоров Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), в 2008-2010 годах был президентом ММВБ. В 2010-2012 годах руководил российским офисом Merrill Lynch, в 2012-2013 работал в Инвестбанке, который в итоге лишился лицензии.